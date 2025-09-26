Kırgız Tarihçi Osmanalı Sıdık Uulu 150. Doğum Yılı Anıldı

Kırgız tarihçi Osmanalı Sıdık Uulu'nun 150. doğum yılı Bişkek'te anıldı

Bişkek'te, Kırgız tarihçi Osmanalı Sıdık Uulu'nun doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla kapsamlı bir konferans gerçekleştirildi. "Türk Dünyasının Aydınlanma Hareketi Bağlamında Osmanalı Sıdık Uulu'nun Mirası" başlıklı anma etkinliği, Uluslararası Türk Akademisi himayesinde; Kırgızistan Eğitim Bakanlığı ve Manas Ulusal Akademisi işbirliğiyle düzenlendi.

Etkinliğe; Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Bahtiyar Orozov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan Koyçiyev, TDT Aksakallar Konseyi Üyesi Apas Cumagulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Manas Ulusal Akademisi Başkanı Aziz Biymırza Uulu, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Devlet Sekreteri İmankulov, konuşmasında Uulu'nun eğitim, ilerleme ve kalkınma üzerine öne sürdüğü fikirlerin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev ise Uulu'nun çalışmalarının tarih bilimi açısından önemine işaret ederek: "Bu nedenle Osmanalı Sıdık Uulu'nun doğum yıl dönümü sadece Kırgızistan için değil, tüm Türk dünyası için de önemli bir olaydır." dedi.

Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva de Uulu'nun zorluklarla dolu yaşamı ve yılmaz iradesinin genç kuşaklara ilham verdiğini belirterek: "Bizi mutlu eden şey, onun Türk dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelmesi ve bilimsel araştırmalarda öncelikli konu olarak ele alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanalı Sıdık Uulu kimdir?

Osmanalı Sıdık Uulu, tarihte ilk Kırgız tarihçi ve dönemin önde gelen aydınlarından biri olarak kayıtlara geçti. 1875'te Kırgızistan'ın Narın iline bağlı Koçkor Vadisi, Kızıl-Dobo köyü'nde doğdu.

Stalin döneminde 1930'da "halk düşmanı" ilan edilerek tutuklanan Uulu, bir yıl sonra idama mahkûm edildi. İdam cezasının infazı için Taşkent'e nakledilirken kendisine refakat eden bir subayla yaşanan arbede sırasında her ikisi de bıçakla yaralandı. Yöre halkının yardımıyla hayatta kalan Uulu, kaçıp sığındığı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1940'ta sıtma nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uulu, özellikle Kırgız halkının soy ağacını derleyen çalışmaları ile tanınıyor ve bu miras konferansta kapsamlı biçimde ele alındı.

