Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Avusturyalı Yatırımcıları Ülkesine Davet Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Avusturya'da, Avusturyalı şirketler ile ekonomik işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile Viyana'da bir araya geldi.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere büyük değer verildiği vurgulandı. Caparov, Türkiye ile Avusturya ilişkilerini güçlendirmek adına ekonominin farklı alanlarında işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti.

Caparov, iki ülke için gelecekteki işbirliği alanları arasında hidroelektrik, turizm, eğitim, sağlık, dijitalleşme ve maden kaynakları sektörlerinin öne çıktığını ifade etti.

Özellikle hidroelektrik projeleri üzerinde duran Caparov, Avusturyalı şirketleri, Kırgızistan'da küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santralleri ve kayak merkezleri inşa etmeye davet etti.

Görüşmenin sonunda, enerji, dijital kalkınma, maliye, tabii kaynaklar ve fikri mülkiyet bakanlıkları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.