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Kırgızistan'da 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı

Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali, çeşitli ülkelerden katılımcılarla coşkuyla başladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:26
Kırgızistan'da 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı

Kırgızistan'da 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali bu yıl da kapılarını açtı. Bu özel etkinlik, Türkiye, Rusya’nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinden gelen çocuk folklor gruplarını bir araya getiriyor.

Açılış Töreninde Vurgulanan Temalar

Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, festivalin açılış töreninde güçlü bir mesaj verdi. Cunuşaliyev, festivalin gelenek ve modernliğin, çocuksu samimiyet ve halk sanatının asırlık bilgeliğinin buluştuğu özel bir alan olduğunu ifade etti. Festivalin öncelikli hedefinin, etnik, kültürel ve dilsel gruplar arasında daha iyi bir anlayış oluşturmak, dayanışmayı güçlendirmek ve kültürel işbirliğini teşvik etmek olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikler ve Program

İki gün sürecek olan festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Halk dansları ve enstrüman topluluklarının gösterileri, ustalık sınıfları, konferanslar, uygulamalı sanat sergileri ve kültürel projelerin sunumları katılımcılarla buluşacak. Ayrıca, katılımcılara Bişkek'in tarihi ve kültürel mekanlarına geziler de yapılacak.

Festivalin Sonlanma Zamanı

İlk olarak 2018'de gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Folklor Festivali, 1 Haziran saat 19.00'da Ala-Too Meydanı'nda düzenlenecek konser programıyla son bulacak.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı. Nariste 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'ne; Türkiye, Rusya’nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali...

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, "Nariste" 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı. Nariste 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali'ne; Türkiye, Rusya’nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

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