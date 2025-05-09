Kırgızistan'da 9 Mayıs Zaferi'nin 80. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da 9 Mayıs Zaferi'nin 80. Yılı

Kırgızistan, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zaferi'nin 80. yılında Ölümsüz Alay yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşte Yoğun Katılım

Bişkek Büyükşehir Belediyesince organize edilen yürüyüş, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanların anısına gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte binlerce vatandaş bu anlamlı etkinliğe katıldı. Şehrin bir ucundan diğerine gerçekleştirilen yürüyüş, önceki yıllara göre daha yoğun bir katılım sağladı. Vatandaşlar, dede ve ninelerinin yanı sıra yakınlarının fotoğraflarıyla yürüdü.

Ölülerin Anısına Saygı Duruşu

1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen törende, Sönmez Ateş Anıtı'nda bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve anıta çiçek bırakıldı.

Sergiler ve İkramlar

Etkinlik alanında, savaşta kullanılan askeri araç ve teçhizatlar sergilendi. Ayrıca Rusya'dan alınan S300 hava savunma sistemi de katılımcılara tanıtıldı. Birçok gazinin geleneksel asker lapası ile misafir edildiği etkinlikte, bir konser de düzenlendi.

Özel Ziyaretler

Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, 100 yaşındaki Aspek Cumaşev'i evinde ziyaret ederek, gazinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yürüyüşe Anlam Katmak

Etkinliğe köpeğiyle katılan genç kız Emiliya Suleymanova, yürüyüşe köpeğini getirerek cephede köpeklerin oynadığı role dikkat çekmek istediğini ifade etti. Taisiya Suganova ise iki dedesinin fotoğrafıyla yürüyüşe katıldığını belirterek, dedelerine olan minnetini dile getirdi.

Büyük Konserle Kapanış

Bişkek'teki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları, bu akşam Alatoo Meydanı'nda gerçekleştirilecek büyük bir konserle sona erecek.

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zaferi'nin 80. yılında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi. 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda ölenlerin anısını taşıyan Sönmez Ateş Anıtı'nda düzenlenen törende, ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve anıta çiçek bırakıldı.

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zaferi'nin 80. yılında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi. 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda ölenlerin anısını taşıyan Sönmez Ateş Anıtı'nda düzenlenen törende, ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve anıta çiçek bırakıldı.