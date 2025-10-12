Kırgızistan'da Celalabad Resmen Manas Oldu: 8 Metrelik 'Manas' Logosu Törenle Yerleştirildi

Kırgızistan'da Celalabad resmen Manas oldu

Törenle yerleştirilen yeni şehir logosu kentin kimliğini simgeliyor

Ülkenin güneyindeki Celalabad şehrinin adı, yürürlüğe giren kararla Manas olarak değiştirildi. Bu değişiklik kapsamında kenti simgeleyen "Celalabad" yazılı eski logo sökülerek yerine "Manas" yazılı yeni şehir logosu yerleştirildi.

Törende, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, yerel yöneticiler ve çok sayıda bölge sakini hazır bulundu. Şehrin üst kesiminde düzenlenen etkinlikte yeni logonun kamuoyuna tanıtımı yapıldı.

Tören konuşmasında Taşiyev, şehrin adının değiştirilmesini tebrik ederek kararın ülkenin stratejik geleceği dikkate alınarak alındığını vurguladı. Taşiyev, Manas şehrinin Bişkek ve Oş'tan sonra ülkenin üçüncü büyük şehri olabilmesi için çaba göstereceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Manas'a layık olmalıyız. Şehrimiz gelişmeli ve kalkınmalı. Bu sadece bir isim değişikliği değil, bu halkımızın birliğini, tarihini ve geleceğe olan bağlılığını yansıtan önemli bir adımdır.

Etkinlikte, 8 metre yüksekliğinde ve beyaz renkte tasarlanan Manas şehir logosu ışıklandırılarak halkın beğenisine sunuldu. Program kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı ve yerel sanatçıların sahne aldığı bir konser düzenlendi.

Celalabad şehrinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören yasa, Kırgızistan Parlamentosu tarafından 10 Eylül tarihinde kabul edilmiş; Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yasayı 17 Eylülde imzalamış ve kararname 27 Eylülde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

