Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Gönderen Şahıs Gözaltında

Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Olayında Gözaltı İşlemi

Kırgızistan'da, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'e yönelik olarak gönderilen tehdit içerikli mektup olayı üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. Tehdit mektubunu gönderen kişi, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

Soruşturma ve Gözaltı Süreci