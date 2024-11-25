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Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Gönderen Şahıs Gözaltında

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı'na tehdit mektubu gönderen kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:00
Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Gönderen Şahıs Gözaltında

Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Olayında Gözaltı İşlemi

Kırgızistan'da, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'e yönelik olarak gönderilen tehdit içerikli mektup olayı üzerine başlatılan soruşturma sonuçlandı. Tehdit mektubunu gönderen kişi, yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

Soruşturma ve Gözaltı Süreci

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden gelen açıklamaya göre, General Taşiyev'e isimsiz olarak iletilen tehdit mektubunun yazarı tespit edildi. Gözaltına alınan kişinin, ülkenin silahlı kuvvetlerinde görev yaptığı ve eski bir mahkum olduğu kaydedildi. Mektubun, karşı tarafa gözdağı vermek amacıyla

Olayın Gelişimi

General Taşiyev, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği basın brifinginde tehdit içerikli bir mektup aldığını duyurmuştu. Bu tehdit içeren mektubun ardından başlatılan soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlanması dikkat çekti. Gözaltı işlemi sırasında çekilen görüntüler de basınla paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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