Kırgızistan Ekonomisinde 'Mucize Sıçrama' Beklentisi

Kırgızistan Hükümeti Ekonomik Büyüme İçin Hedefler Belirledi

Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, ülke ekonomisinde bir "mucize sıçrama" beklentisi içinde olduklarını açıkladı. Bu değerlendirme, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Ekonomik Mucizenin Temelleri-2030: Kırgız Kar Leoparının Sıçraması' başlıklı konferansta gerçekleştirildi.

Hedefler ve Stratejik Programlar

Caparov, Kırgızistan'ın kalkınmasına yön vermek için belirlenen stratejilere ve uzun vadeli hedeflere dikkat çekti. Hükümetin bu süreçte dikkat çeken ifadesi "Kırgız kar leoparının sıçraması" oldu. Bu ifade, ülkenin gelecekteki ekonomik büyümesini simgeliyor.

Ekonomik Gelişmeler

Caparov, global ekonomideki değişikliklerin etkisiyle büyük aşamalar kaydettiklerini belirtti. Son üç yılda gayri safi yurtiçi hasıla'nın %7 oranında arttığını, bütçenin 2023'te 6.790 milyon dolar seviyesine çıktığını ve 2024 sonuna kadar 7.647 milyon dolara ulaşacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Sektörel Büyümeler

Ekonominin çeşitli alanlarında önemli büyüme oranları gözlemlendi. İnşaat sektöründe %37, hizmet sektöründe %7, sanayide %4.3 ve tarımda %6.7 oranında büyümeler kaydedildi. Ayrıca, Ocak-Ağustos 2024 dönemindeki dış ticaret hacminin 11 milyar dolar olduğunu ve bu durumun bir önceki yıla göre %9'luk bir artış anlamına geldiğini aktardı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Projeler

Caparov, Kırgızistan'ın uluslararası ticarette önemli bir rol üstlendiğini belirtirken, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin detaylarına da değindi. Bu demir yolunun toplam uzunluğunun 311 kilometre olacağı ve projenin tahmini maliyetinin 4.7 milyar dolar olarak belirlendiği bilgilerini paylaştı.

Gelecek Vizyonu

Caparov, ekonomiyi geliştirmek için ihracat politikalarına, yaratıcı ekonomiye ve inovasyona odaklanacaklarını ifade etti. "Refaha giden yol asla kolay olmayacaktır, ancak attığımız her adım güçlü ve bağımsız bir Kırgızistan'ın temelini güçlendirecektir," dedi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Ekonomik Mucizenin Temelleri-2030: Kırgız Kar Leoparının Sıçraması" başlıklı konferansta konuştu.