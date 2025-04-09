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Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: "Tacikistan Sınır Bölgesi Silahsızlandırılacak"

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır anlaşmasının ardından sınır bölgesinin silahsızlandırılacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:55
Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov: "Tacikistan Sınır Bölgesi Silahsızlandırılacak"

Kırgızistan ve Tacikistan Arasındaki Tarihi Sınır Anlaşması

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasının ardından yapılacak düzenlemelere dair önemli bilgiler paylaştı. Bekbolotov, Kırgızistan Milli Üniversitesi’nde düzenlenen "Biz birlik olduğumuz sürece yenilmeyiz" başlıklı konferansta konuştu.

Etkinliğe, Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Azerbaycan, Tacikistan, Belarus ve Rusya büyükelçileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Tarih Yazıldı

Bekbolotov, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarının 13 Mart’ta imzaladığı sınır anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki gerilimlerin sona erdiğini belirtti. "Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları kahramanlık sergiledi. İki başkan tarih yazdı. Kendilerini alkışlıyorum. 100 yıllık gerginliği sona erdirdiler," dedi.

Sınır Tabelaları ve Silahsızlanma

Konuşmasında Bekbolotov, sınırda yapılacak faaliyetlere dair detaylar da paylaştı. "Geriye arazi değişimi kalırken, sınır boyunca sınır tabelaları konulacak ve sınır bölgesi silahsızlandırılacak" ifadelerini kullandı.

Baktıbek Bekbolotov, bu adımların ardından iki halkın barış içinde yaşamaya devam edeceğini vurguladı. Kırgızistan, Tacikistan ile 486,94 kilometrelik sınır kısmındaki sorununu karşılıklı arazi değişimi ile çözmeyi başardı.

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Kırgızistan Milli Üniversitesi ana binasında...

Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov, Kırgızistan Milli Üniversitesi ana binasında, "Biz birlik olduğumuz sürece yenilmeyiz" başlıklı konferansta konuştu.

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