Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Kırıkkale'de akşam saatlerinde çıkan kardeş kavgası kanlı bitti. Olay, Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Y.S. (26) ile ağabeyi Ali Sağlam (47) arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sağlam hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Çalışma Bilgisi

Ölen Ali Sağlam'ın Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

