Kırıkkale'de KGYS ile motosiklet denetimi: Plakasız ve kasksız sürücüye 21 bin 39 lira ceza

Kırıkkale Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla gerçekleştirilen denetimde, plakasız ve kasksız motosiklet kullanan sürücünün polis "dur" ihtarına uymayarak kaçması ve kırmızı ışık ihlali yapması kameraya yansıdı.

Denetimdeki görüntüler ve uygulanan ceza

Terminal Kavşağı'nda plakası ve kaskı bulunmayan bir motosiklet sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparken KGYS kameralarına takıldı. Trafik polisinin takibi sonucu durdurulan sürücüye; "dur ihtarına uymama", "kırmızı ışık ihlali" ve "plakasız ve kasksız araç kullanmaktan" toplam 21 bin 39 lira ceza uygulandı.

Aynı kavşakta bekleyen ve kasksız olduğu görülen başka bir motosiklet sürücüsünün ise trafik polisi görünce panikleyip kaskını takarak farklı bir güzergahtan ayrılması da KGYS kayıtlarına yansıdı.

Yetkililer ne dedi?

Kırıkkale Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada kentteki trafik denetimlerinin ekipler, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve KGYS kameralarıyla sürdüğünü söyledi. Söğüt, denetimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde olmak üzere KGYS denetimleriyle ilgili aylık kontrol programları oluşturulmakta ve o ay içerisinde programa uygun şekilde hareket edilmektedir. KGYS üzerinden yaptığımız motosiklet denetiminde özellikle kaçış güzergahlarına ekiplerimizi yerleştiriyoruz ve kusuru olan araçla ilgili işlem yapacaksak yüzüne karşı işlem yapmaya gayret ediyoruz. Aracın alınamaması durumunda ise ilgili kanunlar kapsamında plakasına cezai işlemleri uyguluyoruz. Bu görüntüleri de arşivimizde tutarak itiraz olması durumunda mahkemelere gönderiyoruz."

Söğüt, denetimlerin kask kullanımını artırdığını belirterek, İl Emniyet Müdürlüğü olarak aynı kararlılıkla denetimlere devam edeceklerini ifade etti.

