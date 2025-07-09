Kırıkkale'de Otluk Alanda Yangın: Garajdaki Otomobil Alev Alev Yandı

Kırıkkale'de Otluk Alanda Başlayan Yangın

Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde, 1625. Sokak'ta otluk alanda sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki kömürlük ve bir garaja da sıçradı.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangının ihbar edilmesinin ardından, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilde Büyük Hasar

Yangın sonrası yapılan incelemede, garajda bulunan bir otomobilin büyük çapta hasar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.