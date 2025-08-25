DOLAR
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 bin 963 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirildi; E.T. ve R.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:39
Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 bin 963 Sentetik Hap Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda, 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, valiz ve çöp poşetleri içerisinde 12 bin 963 sentetik uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T. ve R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

