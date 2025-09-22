Kırım'da GUR: İki Be-12 Çayka ve Bir Mi-8 Helikopteri İmha Edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), yasa dışı ilhak edilen Kırım'da Rus ordusuna ait iki Be-12 Çayka tipi amfibi uçağın ve bir Mi-8 helikopterinin imha edildiğini açıkladı.

Açıklama ve saldırı detayları

GUR'un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, iki uçağın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır."

GUR, Be-12 Çayka tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldığını vurguladı. Ayrıca aynı bölgede bir Mi-8 helikopterinin de imha edildiği bildirildi.