Kırım'da GUR: İki Be-12 Çayka ve Bir Mi-8 Helikopteri İmha Edildi

GUR, Kırım'da Rus ordusuna ait iki Be-12 Çayka amfibi uçağı ve bir Mi-8 helikopterinin GUR'a bağlı 'Prımarı' birimi tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:56
Kırım'da GUR: İki Be-12 Çayka ve Bir Mi-8 Helikopteri İmha Edildi

Kırım'da GUR: İki Be-12 Çayka ve Bir Mi-8 Helikopteri İmha Edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), yasa dışı ilhak edilen Kırım'da Rus ordusuna ait iki Be-12 Çayka tipi amfibi uçağın ve bir Mi-8 helikopterinin imha edildiğini açıkladı.

Açıklama ve saldırı detayları

GUR'un Telegram hesabından yapılan paylaşımda, saldırının GUR'a bağlı "Prımarı" adlı özel birlik tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, iki uçağın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Bu, tarihte bir Be-12'nin ilk imhasıdır."

GUR, Be-12 Çayka tipi amfibi uçakların denizaltıların tespiti ve onlara karşı mücadele için pahalı ekipmanlarla donatıldığını vurguladı. Ayrıca aynı bölgede bir Mi-8 helikopterinin de imha edildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menderes'te Nakliye Asansörü Faciası: 2 Şüpheli Tutuklandı
2
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin Yeni Yerleşkesi Törenle Açıldı
3
İzmir'de Yatırım ve Mobil Uygulama Dolandırıcılığı: 84 Gözaltı, 53 Tutuklama
4
Diyarbakır Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı
5
Rusya: Ukrayna'ya Ait 114 İHA Çeşitli Bölgelerde Vuruldu
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de 20 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Gazze'de can kaybı 65 bin 344'e yükseldi — Son 24 saatte 61 ölüm

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta