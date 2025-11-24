Kırklar Dağı Mescidi Yangında Kül Oldu

Trabzon-Bayburt sınırındaki 3 bin 100 rakımlı Kırklar Dağı Mescidi, bu akşam çıkan yangında büyük ölçüde kül oldu; yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:59
Trabzon-Bayburt sınırında, 3 bin 100 rakımda bulunan Kırklar Dağı Mescidi, bu akşam çıkan yangında kül oldu.

Yangın ve müdahale

Alınan bilgiye göre, yörede manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı Mescidi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında büyük bölümü ahşap olan tarihi mescid alevlere teslim olurken, yangına rüzgar nedeniyle müdahale edilemedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bölgenin önemi

Yüzyıllardır yöre halkı tarafından manevi bir merkez olarak kabul edilen Kırklar Dağı, yörede "Kırkların buluşma yeri" inancıyla anılıyordu. Son yıllarda birçok kişi için uğrak bir nokta haline gelen Kırklar Dağı, hem inanç turizmi hem de doğa turizmi açısından öne çıkıyordu.

Bölge, zorlu parkurlarıyla yerli ve yabancı dağcıların rotasında da yer alıyordu.

