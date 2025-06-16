Kırklareli'nde '1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi' İle Motosiklet Tutkunlarından Öğrencilere Destek

Kırklareli'nde Motosiklet Tutkunları, Öğrencilere Hediyeler Dağıttı

Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen motosiklet tutkunları, '1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi' kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere destek oldu. İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerden gelen 55 motosikletliyle gerçekleştirilen etkinlik, Kırkşehitler İlkokulu'nda yapıldı.

Çocuklar Motosikletleri Tanıma Fırsatı Buldu

Grup üyeleri, etkinlikte çocuklara motosikletleri tanıtarak eğlenceli bir tanıtım gerçekleştirdiler. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi düzenleyerek beden dili, hayal gücü ve grup etkileşimi konularında bilgiler verdiler.

Öğrencilere Eğitim Destek Paketleri ve Hediyeler

Proje etkinliği çerçevesinde toplam 124 öğrenciye eğitim destek paketi, kırtasiye malzemesi, oyuncak, ayakkabı ve çanta hediye edildi. Hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosferde geçen bu gün, çocukların yüzlerini güldürdü.

Proje Koordinatöründen Açıklamalar

Proje Koordinatörü İlker Kül, gazetecilere yaptığı açıklamada, '1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi'ni 9 yıl önce kişisel bir girişim olarak başlattığını belirtti. Bugüne kadar 9 bin 600 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Kül, farklı motosiklet gruplarının desteğiyle daha fazla çocuğa yardım ulaştırabildiklerini vurguladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, "1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi" kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere hediyeler verdi. İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen 55 motosikletli, Kırklareli merkezdeki Kırkşehitler İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen motosiklet tutkunları, "1000 Motorcu, 1000 Çocuk Projesi" kapsamında Kırklareli'nde dezavantajlı öğrencilere hediyeler verdi. İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen 55 motosikletli, Kırklareli merkezdeki Kırkşehitler İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.