Kırklareli'nde Süt Sağım Robotları İşletmeleri Dönüştürüyor

Türkiye'nin önde gelen süt üretim merkezlerinden biri olan Kırklareli'nde, 20 işletme modern süt sağım robotlarıyla üretim gerçekleştirmeye başladı. Bu yenilik, iş gücünde azalma sağlarken, insan eli değmeden süt üretimi gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Desteği

Kırklareli'nde hastalıklardan ari 88 işletme bulunurken, bu işletmelerden 20'si süt sağım robotu kullanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmelere sağım robotu alımında yüzde 50 hibe desteği sunuyor.

Gelişen Teknoloji ve İş Gücü Avantajları

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, il genelinde 500 baş üzeri hayvan barındıran 48 işletme olduğunu belirtti. Karaca, hayvancılığın en büyük sorunlarından birinin işçilik olduğunu vurgulayarak, teknolojinin bu alanda sağladığı avantajlara dikkat çekti.

Robotların Verimlilik Artışı Sağladığı Belirtildi

Karaca, bir sağım robotunun günde 65 hayvanın sağımını gerçekleştirebildiğini ifade etti. Bu robotlar sayesinde, iki işçinin yapacağı işin tek başına robot tarafından yapılabileceğini belirtti. Böylece, işletmeler hem süt kalitesinde hem de işçilik maliyetlerinde avantaj sağlamış oluyor.

Küçük İşletmelerde Robotlara Talep Artıyor

Sağım robotlarının kullanıldığı Rumeli Hayvancılık işletmesinin sahibi Sinan Kolat, bu teknoloji ile süt verim ve kalitesinin arttığını kaydetti. Robotların insan iş yükünü azalttığını ve 24 saat süt üretimi yapılabildiğini ifade eden Kolat, “Belli bir sağım saatine bağlı kalınmadan, hayvanlar özgürce gelip gittikleri için stresleri azalıyor” dedi.

Robotların Çalışma Prensibi

Kolat, süt sağım robotlarının nasıl çalıştığını anlatarak, “Hayvan, sağım robotuna girdiğinde yemle karşılaşıyor ve stres seviyesi düşüyor. Sonrasında robot kolu, hayvanın meme yapısını tanıyor ve temizliyor. Süt sağımı, dört farklı meme hattı ile başlıyor ve sütün kalite bilgileri anında sisteme işleniyor” şeklinde bilgi verdi.

Kırklareli'nde sıklıkla Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihraç ediliyor. Kentin günlük süt üretimi ise yaklaşık bin ton olarak kaydediliyor. Sağım robotları ile bu üretimin daha da artırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde 20 işletmede süt sağım robotlarıyla üretim yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmelerde süt sağım robotu kullanılmasına yönelik yüzde 50 hibe desteği veriyor. Bu kapsamda, Kırklareli'nde hastalıktan ari 88 işletmenin 20'sinde süt sağım robotu kullanılıyor.

Türkiye'nin önemli süt üretim merkezlerinden Kırklareli'nde 20 işletmede süt sağım robotlarıyla üretim yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında işletmelerde süt sağım robotu kullanılmasına yönelik yüzde 50 hibe desteği veriyor. Bu kapsamda, Kırklareli'nde hastalıktan ari 88 işletmenin 20'sinde süt sağım robotu kullanılıyor.