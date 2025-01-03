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Kırklareli'nde Tarlaya Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nde tarlaya devrilen otomobilden sürücü Ayhan Yurtsever hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:03
Kırklareli'nde Tarlaya Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nde Feci Kaza

Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tarlaya devrildi ve sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

78 yaşındaki Ayhan Yurtsever'in kullandığı 34 CKR 96 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir tarlaya devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sürücünün Durumu

İtfaiye ekipleri, devrilen araçtan yaralı sürücü Ayhan Yurtsever’i çıkardı ve acil olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yurtsever kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık...

Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık...

Kırklareli'nde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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