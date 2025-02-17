Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, iki gündür süren sağanak yağışın ardından kar yağışı başladı.

Kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki çalışmalara hız verdi.

Bölgedeki hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü. Meteorolojik verilere göre, kar yağışının aralıklarla hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.