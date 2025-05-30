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Kırklareli Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu: 3.550 Öğrenci Kep Atarak Diplomalarını Aldı

Kırklareli Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı. 3.550 öğrenci, başarılarını keplerini havaya atarak kutladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:16
Kırklareli Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu: 3.550 Öğrenci Kep Atarak Diplomalarını Aldı

Kırklareli Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi'nden (KLÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3.550 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Tören, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi ve mezunlar keplerini havaya atarak sevinçlerini paylaştı.

Vali Uğur Turan'dan Teşvik Edici Mesajlar

Kırklareli Valisi Uğur Turan, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin yarınlarını inşa edecek olan gençlerin başarılarını kutlayarak, yıllar süren emek ve çabalarının önemine dikkat çekti. Turan, "Sevgili gençler, sizler artık yalnızca birer üniversite mezunu değilsiniz; sizler bu toprakların değerlerini, kültürünü ve mirasını yarınlara taşıyacak, geleceğin mimarlarısınız" dedi.

Çalışkanlık ve Vizyon Öne Çıktı

Turan, bir milletin büyüklüğünün doğal kaynaklarda değil, sahip olduğu nitelikli ve vizyoner gençlerde saklı olduğunu vurguladı ve gençlerin karakteri ile memleket sevdasıyla yükseleceğini ifade etti.

Milletvekili Sarıçam'dan Hatırlatmalar

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da konuşmasında, mezun olan öğrencilerin bin bir emek ve gayret sonucu bu başarıya ulaştığını belirtti. Sarıçam ayrıca, Kırklareli Üniversitesinin kurulması için 2007 yılında gerekli yasal düzenlemeleri yaptıktan sonra bu üniversitenin Kırklareli’ni her zaman bir üniversite şehri olarak anılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Rektör Ak'tan Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, akademik kadro ile öğrencilere rehberlik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ak, mezunlara sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini beklediklerini belirterek, "Yolunuz hayırlı ve uğurlu, bahtınız açık, kısmetiniz bol, başarınız daim olsun" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet Coşkusu Doruk Noktasına Ulaştı

Konuşmaların ardından, mezuniyet kütüğüne plaket çakan bir öğrenciyle birlikte, Vali Turan ve protokol üyeleri, üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi. Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan 3.550 öğrenci, keplerini havaya atarak başarılarını kutladı.

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 550 öğrenci...

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 550 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Atatürk Stadyumunda tören düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 550 öğrenci...

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 550 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Atatürk Stadyumunda tören düzenlendi.

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