Kirpik Dibi Paraziti (Demodex) Uyarısı: Sürekli Göz Kaşıntısı ve Kızarıklık

Kirpik Dibi Paraziti (Demodex) Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aylin Kılıç, gözlerde geçmeyen kızarıklık, kaşıntı, yanma ve uzun süren kırmızı göz şikâyetlerinin arkasında kirpik diplerine yerleşen Demodex (kirpik dibi paraziti) olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "İğne ucundan bile küçük olan 8 bacaklı parazitler gözle görülemez. Göz kapaklarında ve kenarında kızarıklık, kaşıntı, batma, yabancı cisim hissi, kirpik diplerinde beyaz noktalar veya pul pul dökülme fark ettiyseniz zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun. Özellikle sık göz ovuşturma alışkanlığı, parazitin çoğalmasını ve şikâyetlerin artmasını tetikliyor" uyarısında bulundu.

Belirtiler

Prof. Dr. Kılıç, bu şikâyetlerin çoğu zaman basit bir alerji olarak değerlendirilebildiğini; ancak mikroskobik boyuttaki akarların kirpik köklerinde çoğalmasının gözde kızarıklık, yanma, batma ve kaşıntıya yol açabildiğini vurguladı. Kirpik diplerinde görülen beyaz noktalar veya pul pul dökülme çoğunlukla parazitlerin dışkısı olarak ortaya çıkar ve genellikle kepek zannedilir.

Nedenleri ve Türleri

Kirpik dibi paraziti Demodex, insan derisinde ve gözlerinde en yaygın parazittir. İnsanda en çok görülen türler Demodex folliculorum ve Demodex brevis olup, yaşam süreleri yaklaşık 15 gün kadar, bazı durumlarda 21 güne kadar uzayabilir. Bu akarlar sebum ve epitel içeriği ile beslenir, kirpik dibinde ve göz kapağı kenarındaki meibomian bezlerinde yaşar.

Kimler Risk Altında?

Prof. Dr. Kılıç, yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin demodikozise karşı daha savunmasız olduğunu; bağışıklık sistemi zayıf kişilerde akar sayısının aşırı artmasının çeşitli cilt ve göz sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Ayrıca akut veya tekrarlayan arpacık, kuruluk, kaşıntı ve kirpik dökülmesi gibi yakınmalar parazit artışının göstergesi olabilir.

Korunma ve Bakım Önerileri

Göz çevresindeki hassas dokuyu tahriş etmemek ve bölgeyi temiz tutmak için uyumadan önce göz kapaklarının düzenli olarak yıkanması, göz makyajının, takma kirpiklerin ve kontakt lenslerin çıkarılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, ayrıca yastık kılıflarının temizlenip haftada iki kere değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Düzenli ve yeterli uyku da sebum üretimini dengede tutarak akarların besin kaynağını azaltmak açısından önemlidir.

Uzman uyarılarını dikkate alarak, geçmeyen göz kaşıntısı ve kızarıklıkta erken dönemde değerlendirme yaptırılması hem şikâyetlerin artmasını önler hem de olası komplikasyonların önüne geçer.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. AYLİN KILIÇ