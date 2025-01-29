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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri'ni Oyladı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:16
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ener, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri'ni Oyladı

Kırşehir Başsavcısı Ener'dan Anadolu Ajansı'na Destek

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir destek verdi. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen etkileyici fotoğrafların tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Yılın Kareleri Oylaması Nedir?

Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği bu oylama etkinliği; sanat, haber ve fotoğrafçılık alanında değerli eserlerin öne çıkmasına yardımcı olmaktadır. Katılımcılar, yıl içerisinde çekilmiş olan en etkileyici fotoğraflar arasında tercihlerini yaparak, beğendikleri kareleri ödüllendirme fırsatı buluyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'in bu oylamaya katılması, toplumsal olayların ve anların fotoğraflama sanatını ön plana çıkartma çabalarını destekliyor. Başsavcı Ener, Türkiye’nin kültürel ve sosyal yaşamına dair önemli bilgilerin görsel bir şekilde kaydedilmesinin önemine dikkat çekti.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga...

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga...

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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