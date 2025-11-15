Kırşehir'de 33 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Kırşehir'de jandarma operasyonunda 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi; 2 kayıtsız göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:26
Jandarma operasyonuyla atık yağdan üretilen kaçak akaryakıtın sevkiyatı durduruldu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından toplam 33 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon, gelen istihbarat üzerine hızla başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağlardan elde edilen ürünlere on numara yağ ve solvent gibi maddeler eklenerek kaçak akaryakıt üretildiği ve farklı illere sevk edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan bir kamyonda yapılan aramada tanklar içerisinde 15 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu. Ayrıca Kırşehir OSB sınırları içinde faaliyet gösteren iki sanayi tesisinde toplam 18 bin litre kaçak akaryakıt tespit edildi.

Operasyon kapsamında jandarma tarafından 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak 2 kayıtsız göçmen yakalanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen maddeler ve yakalamalarla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

