Kırşehir’de 700 kilo sahte ve faturasız temizlik ürünü ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen kaçak ve sahte ürün denetimleri sonucu, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 700 kilo sahte ve faturasız temizlik ürünü ele geçirildi.

Operasyon ve cezai işlemler

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda satışa hazır halde bulunan ürünlere el koydu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ve şahıslara toplam 14 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ürünlerin akıbeti ve soruşturma

Ele geçirilen ürünlerin imha edilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

