Kırşehir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Yol uygulamalarında 983 kişi ve 301 araç sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollarla girenlerin tespiti için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kent genelinde yapılan denetimler ve kentin giriş noktalarındaki yol uygulamalarında 983 kişi ve 301 araç sorgulandı. Uygulamalarda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

