Kırşehir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yapılan yol kontrollerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 düzensiz göçmen yakalandı; 983 kişi ve 301 araç sorgulandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 16:11
Kırşehir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Yol uygulamalarında 983 kişi ve 301 araç sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve yurda yasa dışı yollarla girenlerin tespiti için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Kent genelinde yapılan denetimler ve kentin giriş noktalarındaki yol uygulamalarında 983 kişi ve 301 araç sorgulandı. Uygulamalarda yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Güler Davası İstanbul'da: Büyükçekmece'deki Cinayet Duruşması Sürüyor
2
Romanya'da Türkolog Mustafa Ali Mehmet Vefatının 5'inci Yılında Anıldı
3
TBMM Zirai Don Komisyonu Son Toplantısını Yaptı: TARSİM Ödemeleri ve Sürdürülebilir Tarım Önerileri
4
Mehmet Uçum: 'Terörsüz Türkiye' Geçişinde Af Gündemde Değil, Özel Geçiş Kanunu Önerisi
5
Van Depremi'nin 14. Yılında AFAD Koordinasyonunda Arama Kurtarma Tatbikatı
6
Antalya'da Öğrenciler, 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
7
CHP 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım 2025'te Ankara Arena'da

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde