Kırşehir'de Antibiyotik Krizi: Yanlış Kullanım ve Küresel Tedarik Sorunu

Kırşehir'de eczanelerde antibiyotik kıtlığı yaşanıyor; etken madde tedarik sorunları, düşük euro kuru ve yanlış kullanım başlıca nedenler arasında.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:28
Kırşehir eczanelerinde özellikle antibiyotik bulunamamasının arkasında hem küresel tedarik sıkıntıları hem de yerel talep alışkanlıkları bulunuyor.

Nedenleri

Kırşehir Eczacı Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, eczanelerde antibiyotik eksikliğinin temel sebebinin dünya genelinde yaşanan etken madde ve tedarik sıkıntısı olduğunu belirtti.

Durukafa, ilaçlar üzerindeki euro kurunun düşük olmasının da ilaç bulunurluğunu olumsuz etkilediğini vurguladı ve şunları kaydetti: 'Özellikle zam dönemlerinde depolar ve firmalardan antibiyotik girişleri zayıflıyor. Bu durum eczanelerde de ilaçların yer almamasına neden oluyor.'

Akılcı Kullanım ve Resmi Çalışmalar

Durukafa, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngörüleri ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda akılcı ilaç kullanımı planlarının hayata geçirildiğini söyledi. Ayrıca, 'Bizler de Türk Eczacıları Birliği olarak bu planlara destek veriyoruz. Antibiyotik her hastalıkta kullanılmaz. Mutlaka doktor kontrolü ve önerisiyle kullanılmalıdır' diye konuştu.

Vatandaş Uyarısı

Kurtuluş Ekici adlı vatandaş, toplumda yanlış ilaç kullanımına yönelik alışkanlıklara dikkat çekerek, 'En ufak ağrıda bile antibiyotik talep edenler oluyor. Bu durum hem yanlış hem de tehlikeli' ifadelerini kullandı.

