Trump'tan İran'la İş Yapan Ülkelere Yaptırım: %25 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik yeni vergi kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere ilişkin yeni yaptırım kararını duyurdu.

Trump, kitlesel protesto gösterilerinin 28 Aralık'tan bu yana sürdüğü İran'la ilgili gelişmeler çerçevesinde, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Trump kararı "nihai" ve "kesin" olarak nitelendirdi.

