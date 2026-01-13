Trump'tan İran'la İş Yapan Ülkelere Yaptırım: %25 Gümrük Vergisi

Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere ABD ile tüm ticaretlerinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 02:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 02:36
ABD Başkanı Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik yeni vergi kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelere ilişkin yeni yaptırım kararını duyurdu.

Trump, kitlesel protesto gösterilerinin 28 Aralık'tan bu yana sürdüğü İran'la ilgili gelişmeler çerçevesinde, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Trump kararı "nihai" ve "kesin" olarak nitelendirdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

