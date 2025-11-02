Kırşehir'de DENEYAP Atölyelerinden 51 öğrenci mezun oldu

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde kurulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 11 farklı teknoloji alanında eğitim gören 51 öğrencinin mezuniyetine ev sahipliği yaptı. Tören, Cacabey Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Demiryürek: Amaç teknolojiyi geliştiren gençler yetiştirmek

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, törendeki değerlendirmesinde atölyelerin sadece teknik beceri kazandırmakla kalmayıp düşünme, üretme ve birlikte çalışma yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Demiryürek, DENEYAP programlarının gençlerin erken yaşta teknolojiyle tanışmasını, üretme kültürünü öğrenmesini ve yeni fikirler geliştirmesini sağlayan kapsamlı bir eğitim süreci olduğunu belirtti. Atölye projeleri, teknik geziler ve mentörlük uygulamalarının öğrencilerin edindikleri bilgileri yaşamın farklı alanlarına taşımalarına imkan sunduğu ifade edildi.

Politik destek ve başvuru verileri

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise DENEYAP atölyelerini Türkiye'nin yerli ve milli çalışmasının güzel bir örneği olarak nitelendirerek bu girişimlerin geleceğe umut aşıladığını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise atölyelere Kırşehir genelinde 1279 öğrencinin başvurduğunu, yazılı ve uygulamalı sınavların ardından 90 ortaokul ve 70 lise öğrencisinin eğitimlere katıldığını aktardı. Mezun olan öğrenci sayısının 33 ortaokul ve 18 lise olmak üzere toplam 51 olduğunu bildirdi.

Tören ve belge takdimi

Konuşmaların ardından 3 yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrencilere il protokolü tarafından belgeleri verildi. Tören, DENEYAP atölyelerinin gençleri teknoloji üretimine hazırlama hedefinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

