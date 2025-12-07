Kırşehir’de İzinsiz Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Olayın Detayları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmada izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında Ö.Ü., B.Ü. ve Ö.Ş.U. isimli kişilerin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri kazı esnasında suçüstü yakaladı.

Ele Geçirilen Ekipman ve İşlem

Olay yerinde yapılan aramada 1 adet elektrikli delici/kırıcı makine ve ucu, 1 benzinli jeneratör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma sürüyor.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, İZİNSİZ KAÇAK KAZI YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN ÜÇ ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.