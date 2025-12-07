Kırşehir’de İzinsiz Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda izinsiz kazı yapan Ö.Ü., B.Ü. ve Ö.Ş.U. suçüstü yakalandı; kazıda kullanılan aletler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:50
Olayın Detayları

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmada izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasında Ö.Ü., B.Ü. ve Ö.Ş.U. isimli kişilerin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekipler, şüphelileri kazı esnasında suçüstü yakaladı.

Ele Geçirilen Ekipman ve İşlem

Olay yerinde yapılan aramada 1 adet elektrikli delici/kırıcı makine ve ucu, 1 benzinli jeneratör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı; soruşturma sürüyor.

