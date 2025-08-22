DOLAR
Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı; B.K. tutuklandı. Jandarma ekipleri 5 adreste delil ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:52
Jandarma ekipleri 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi

Kırşehir merkez ve Mucur ilçesinde yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde baskı, cebir ve şiddet kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerin 5 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı baskınlarda C.A, B.K. ve Y.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 dolu senet, 3 cep telefonu ve 4 alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hâkimlikçe B.K. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ekonomik zorluk içindeki vatandaşları önceden belirleyip kendi post cihazlarından faizli para çektirdikleri; verdikleri faizli paralar üzerinden ise komisyon adı altında yüksek oranlarda ek ücret talep ettikleri belirlendi.

Soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

