Kırşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 15 Yaralı

Kırşehir'de Üzücü Trafik Kazası

Kırşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Olay, Kırşehir-Kaman kara yolu üzerinde, Karakurt köyü civarında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Alınan ilk bilgilere göre, sera işçilerini taşıyan bir servis aracı ile iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralanan 15 kişi, Kırşehir'deki hastanelere ambulanslarla nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.