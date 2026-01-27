Kışın Eklem Ağrıları: Soğuk Havanın Etkileri ve Korunma Yolları

Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Selin Turan, soğuk hava ile artan eklem ağrılarının vücudun dış dünyaya verdiği biyolojik bir hayatta kalma tepkisi olduğunu belirtiyor. Özellikle kronik ağrısı olanlar için kış aylarının eklemlerin bir "hava durumu tahmincisi" gibi davranmasına neden olabildiğini vurgulayan Turan, bu ilişkinin birkaç temel tıbbi mekanizma ile açıklanabileceğini ifade etti.

Soğuk havanın eklemleri etkilemesinin nedenleri

Uzm. Dr. Selin Turan’a göre eklemlerdeki ağrı artışının başlıca nedenleri arasında sinoviyal sıvının yoğunlaşması yer alıyor. İçeride hareketi kolaylaştıran bu doğal kayganlaştırıcı sıvı soğukta viskozitesini artırır; sonuç olarak eklemler sabahları daha sert olur ve hareket etmek ağrılı hale gelir.

Ayrıca barometrik basınç değişiklikleri havaların soğumasıyla atmosferik basıncın düşmesiyle ilişkilidir. Bu durumda eklem çevresindeki doku ve tendonlar mikroskobik düzeyde genleşir; sınırlı alan içinde oluşan bu gerilim sinir uçlarını uyararak ağrıya yol açar. Eski sakatlıkların soğukta sızlamasının nedeni genellikle budur.

Soğuğun bir diğer etkisi ise periferik kan akışının azalmasıdır: Vücut hayati organları sıcak tutmak için kanı merkeze çeker ve kan dolaşımını yavaşlatır. Bu, kol ve bacaklardaki uç noktalara giden kanı azaltır; eklemler ve kaslar sertleşir, ağrıya daha hassas hale gelir. Soğukta kasların istemsiz gerilmesi, omuzların yukarı çekilmesi ve kas gerginliğinin kronikleşmesi de eklem yükünü artırarak ağrıyı şiddetlendirir.

Ek olarak soğuk, ağrı sinyallerini taşıyan sinir liflerini daha duyarlı hale getirebilir; buna ağrı eşiğinin düşmesi denir. Normalde hissedilmeyecek küçük sızılar soğukta daha şiddetli algılanabilir.

Korunma ve günlük önlemler

Uzm. Dr. Selin Turan, soğukta ağrının azaltılmasına yönelik pratik öneriler paylaştı. Buna göre tek bir kalın kazak yerine birkaç kat ince giyinmek ısıyı hapseder ve diz ile el bileği gibi hassas bölgeleri termal giysiler veya yünlü koruyucularla sıcak tutmak önemlidir.

Hareketsiz kalmak eklemleri sertleştirir; ev içinde bile hafif esneme hareketleri ve yürüyüş yapılmalıdır. Kapalı alanlarda dahi esneme hareketleri eklem sıvısının hareketlenmesine yardımcı olur. Ağrıyan bölgeye kısa süreli sıcak su torbası uygulamak veya ılık bir duş almak kan dolaşımını rahatlatır.

Su tüketimi de kritik bir yer tutar: günde en az 2 litre su içmeye özen gösterilmelidir, çünkü eklem kıkırdağının büyük bir kısmı sudan oluşur ve susuzluk sürtünme kaynaklı ağrıları artırır.

Beslenme ve takviye önerileri

Vücut ısısını yükselten bazı besinler kan dolaşımını hızlandırarak eklemlerin ısınmasına katkı sağlar. Zencefil, zerdeçal, acı biber ve tarçın gibi baharatlar vücut ısısını artırıcı etki gösterir; ancak Uzm. Dr. Selin Turan, bu kuvvetli etkiye sahip baharat ve bitkilerin uzmanına danışılarak kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Eklem sıvısının kalitesini artırmak için iyi yağlara ihtiyaç vardır: haftada 2 öğün balık tüketimi, zeytinyağı, ceviz ve keten tohumu gibi omega-3 kaynakları önemlidir. Kemik suyu, magnezyum açısından zengin besinler ve C vitamini içeren narenciye ve kivi gibi meyveler eklem bağlarını güçlendirir. Ayrıca kış aylarında güneşten mahrum kalmamak ve D vitamini eksikliğinde doktor kontrolünde takviye kullanmak önerilmektedir.

Uzm. Dr. Selin Turan’ın vurguladığı üzere, soğuk hava kaynaklı ağrılar çeşitli mekanizmalarla açıklanabilir ve alınacak basit önlemlerle şiddeti azaltılabilir. Kronik ağrısı olanların belirtilerinde belirgin artış olursa sağlık kuruluşuna başvurması tavsiye edilir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. SELİN TURAN, "BAROMETRİK BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİ YANİ EKLEM GENLEŞMESİ İSE HAVALARIN SOĞUMASIYLA ATMOSFERİK BASINCIN DÜŞMESİYLE İLGİLİDİR. BU DURUM, EKLEMLERİN ETRAFINDAKİ DOKULARIN (TENDONLAR, KASLAR VE YARA DOKULARI) ÜZERİNDEKİ DIŞ BASKININ AZALMASINA NEDEN OLUR. BASKI AZALINCA BU DOKULAR MİKROSKOBİK DÜZEYDE GENLEŞİR. EKLEMİN KISITLI ALANINDAKİ BU GENLEŞME, SİNİR UÇLARINI UYARARAK AĞRIYA YOL AÇAR. ESKİ SAKATLIKLARIN SOĞUKTA SIZLAMASINI NEDENİ DE GENELLİKLE BUDUR" DEDİ.