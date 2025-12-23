Kışın Güneş Gözlüğü Şartı: Optisyen Halit Mızrak Uyarısı

Kışın güneş gözlüğü kullanımı hayati önem taşıyor

Kayseri'den optisyen uyarısı: UV koruması karda artıyor

Kayseri'de optisyenlik yapan Halit Mızrak, güneş gözlüğünün asıl amacının güneşten yansıyan UV ışıklarından korunmak olduğunu belirtti. Mızrak, özellikle karlı havalarda ışığın gözlere daha fazla zarar verdiğini vurguladı.

Kardaki kristallerden yansıyan ışıklar gözlerimizi daha çok aldığı için karlı havalarda güneş gözlüğünü kullanmaya daha çok ihtiyacımız var ifadesiyle kış aylarında da güneş gözlüğü kullanımının önemine dikkat çekti.

15 yıllık Optisyen Halit Mızrak, güneş gözlüğünün sadece yazın takılması yönündeki yanlış algıya karşı uyarıda bulunarak, cihazı gözleri güneşin UV ışıklarından koruyan bir koruyucu veya protez olarak tanımladı. Mızrak, karlı havalarda UV koruma oranı yüksek güneş gözlüklerinin hem göz yapısını hem de cildi daha iyi koruyacağını söyledi.

Güneş gözlüğü alırken güvenilir kaynaklardan alışveriş yapılması gerektiğini belirten Mızrak, işporta satışları nedeniyle kalitesiz ürünler konusunda vatandaşları uyardı. Güvenilir mağazalardan ve optisyenlik müesseselerinden alınan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mızrak, doğru gözlük seçiminde cam renginin kişiden kişiye değişebileceğini, birkaç farklı alternatifi deneyip rahat edilen cam renginin ve UV koruma oranı yüksek, mümkünse bilinen markaların tercih edilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

