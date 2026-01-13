Kışta Bağışıklık İçin Bağırsak Sağlığına Vurgu

Kütahya’da görev yapan diyetisyen Sümeyye Korkmaz, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmenin temelinde bağırsak sağlığının yattığını belirtti. Korkmaz, sağlıklı bir bağırsak florasının güçlü bir bağışıklık için kritik rol oynadığını vurguladı.

Bağırsak ve bağışıklık ilişkisi

Korkmaz, sağlıklı bir bağırsak florası (mikrobiyota)nın vücudun savunma sistemini yaklaşık yüzde 70-80 oranında doğrudan etkilediğini söyledi. Probiyotik (yararlı bakteriler) ve prebiyotik (bu bakterilerin besini olan lifler) açısından zengin bir beslenmenin, kışın artan enfeksiyon riskine karşı etkili bir kalkan oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca bağırsaklarda üretilen serotoninin yaklaşık yüzde 90-95’inin burada sentezlendiğini belirterek, sağlıklı bağırsak florasının ruh hali üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

Hangi besinler fayda sağlar?

Korkmaz, bağırsak sağlığını korumak için probiyotik ve prebiyotik açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi. Öne çıkan kaynaklar arasında yoğurt, ayran, turşu (özellikle lahana turşusu), lahana, keten tohumu, pirinç ve muz yer alıyor. Bu besinlerin bağırsak florasını düzenleyerek sindirim sistemi ve bağışıklık üzerinde olumlu etkiler sağladığını belirtti.

Tatlı isteğine pratik öneriler

Tatlı isteğini kontrol altına almak için kuru meyveler, bitter çikolata, bal ve pekmez karışımları ile olgun meyvelerin tercih edilebileceğini söyleyen Korkmaz, ayrıca tarçının da bu konuda faydalı olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Korkmaz özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek için probiyotik ve prebiyotik kaynaklarını düzenli olarak diyetin parçası haline getirmenin önemini vurguladı.

