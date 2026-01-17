Kışta Diz, Bel ve Boyun Ağrıları Artıyor

Kış aylarında diz, bel, boyun ve omuz ağrıları artıyor; Podolog Emine Karasu soğuk havanın dolaşım, kas dokusu ve enerji akışı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:23
Kış aylarının başlamasıyla diz, bel, boyun ve omuz bölgelerinde ağrı şikayetleri belirgin şekilde artıyor. Bu artış genellikle soğuk havaya bağlansa da, sürecin arkasında dolaşım, kas-iskelet sistemi ve enerji akışıyla ilgili daha kapsamlı fizyolojik mekanizmalar bulunuyor.

Podolog Emine Karasu uyarıyor

Podolog Emine Karasu, soğuk hava şartlarıyla birlikte damarların doğal olarak daraldığını ve bu durumun eklem çevresindeki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini belirterek,

"Dolaşımın yavaşlaması, kas dokusunda sertlik oluşmasına ve kasların daha kolay gerilmesine zemin hazırlayabiliyor. Bu tablo, eklemlerin hareket kabiliyetini sınırlayan bir gerginlik hissiyle birlikte algılanan ağrının daha yoğun hissedilmesine neden olabiliyor. Soğuk havalarda eklem çevresindeki yumuşak dokuların esnekliği azalabiliyor. Eklem yüzeylerinin daha zor kayması, kasların daha çabuk yorulması ve sinir uçlarındaki hassasiyet artışı kış aylarında ağrıların daha erken fark edilmesine yol açabiliyor. Uzun süre hareketsiz kalan bireylerde bu enerjetik duraksama daha belirgin hale geliyor. Bu süreç bir hastalıktan ziyade vücudun çevresel şartlara verdiği doğal bir uyum tepkisi olarak değerlendirilmeli. Kış aylarında eklem sağlığını korumak için günlük yaşam alışkanlıklarının önemi artıyor. Eklem bölgelerinin sıcak tutulması, ani ısı değişimlerinden kaçınılması, düzenli ve hafif hareketin günlük rutine dahil edilmesi ve su tüketiminin ihmal edilmemesi bu dönemde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Vücudu mevsim şartlarına uygun şekilde desteklemek, enerji akışını düzenlemek ve dokuları ısıtmak bu sürecin daha rahat geçirilmesine katkı sağlayabiliyor"

dedi.

