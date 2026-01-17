Tuzla Belediyesi'nde Birebir Buluşma: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla

Tuzla Belediyesi'nin "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" halk buluşmasının sonuncusu, Başkan Eren Ali Bingöl'ün vatandaşlarla birebir görüşmesiyle Tuzla Belediye Binası'nda gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:33
Tuzla Belediyesi'nde Birebir Buluşma: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla

Tuzla Belediyesi'nde Birebir Halk Buluşması

Tuzla Belediyesi’nin "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" anlayışıyla düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, Tuzla Belediye Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini bire bir dinledi ve her bir talebi titizlikle not aldı.

Başkan Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar farklı konularda talepleri yerinde dinledi. Buluşmada ortaya konan öneri ve çözümler, belediyenin hizmet planlamasına aktarılacak.

Halk buluşma serisi, sadece belediye binasında değil; Tuzla Yaşam Aydınlı, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve diğer mahalle merkezlerinde de önceki aylarda gerçekleştirilmiş ve vatandaşlar aktif katılım göstermiştir. Belediye yetkilileri, bu buluşmaların katılımcı yönetim anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaş memnuniyetine odaklı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

"Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz"

Halk buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Eren Ali Bingöl, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz. Belediyemize gelen kıymetli komşularımız ile birebir görüşerek öneri, fikir ve beklentilerini dinledik. Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep ve öneriyi dikkatle dinliyor, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Halk buluşmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğiz."

Tuzla Belediyesi, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda iletilen taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Belediye yetkilileri, halk buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

TUZLA BELEDİYESİ’NİN "SÖZ SENİN, TUZLA HEPİMİZİN" ANLAYIŞIYLA DÜZENLEDİĞİ HALK BULUŞMALARININ...

TUZLA BELEDİYESİ’NİN "SÖZ SENİN, TUZLA HEPİMİZİN" ANLAYIŞIYLA DÜZENLEDİĞİ HALK BULUŞMALARININ SONUNCUSU, TUZLA BELEDİYE BİNASI’NDA YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

YOĞUN İLGİNİN GÖSTERİLDİĞİ PROGRAMDA TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, VATANDAŞLARIN...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
Bursa'da Görme Engelliler Masal Etkinliği: Masallarla Engelsiz Mutluluk
3
BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı
4
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı
5
İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Dayandı: D-100'de Kilometrelerce Araç Kuyruğu
6
HPV Aşısı Serviks Kanserinden Koruyor — Dr. Sinem Şahin Özkılıç Uyardı
7
Tuzla Belediyesi'nde Birebir Buluşma: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları