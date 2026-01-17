Tuzla Belediyesi'nde Birebir Buluşma: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla

Tuzla Belediyesi'nde Birebir Halk Buluşması

Tuzla Belediyesi’nin "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" anlayışıyla düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, Tuzla Belediye Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini bire bir dinledi ve her bir talebi titizlikle not aldı.

Başkan Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar farklı konularda talepleri yerinde dinledi. Buluşmada ortaya konan öneri ve çözümler, belediyenin hizmet planlamasına aktarılacak.

Halk buluşma serisi, sadece belediye binasında değil; Tuzla Yaşam Aydınlı, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve diğer mahalle merkezlerinde de önceki aylarda gerçekleştirilmiş ve vatandaşlar aktif katılım göstermiştir. Belediye yetkilileri, bu buluşmaların katılımcı yönetim anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaş memnuniyetine odaklı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

"Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz"

Halk buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Eren Ali Bingöl, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz. Belediyemize gelen kıymetli komşularımız ile birebir görüşerek öneri, fikir ve beklentilerini dinledik. Vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talep ve öneriyi dikkatle dinliyor, çözüm üretmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Halk buluşmalarımızı bu anlayışla sürdüreceğiz."

Tuzla Belediyesi, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı doğrultusunda iletilen taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti. Belediye yetkilileri, halk buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

