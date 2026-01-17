BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:34
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi, sağlık hizmetlerinde teknolojik kapasitesini ve cerrahi yetkinliğini ileri taşıyarak minimal invaziv (kapalı) kalp cerrahisi uygulamalarını başarıyla hayata geçirdi.

Operasyon Detayları

Modern cerrahinin ileri teknolojilerinden olan minimal invaziv kalp cerrahisi, BEUN Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı akademisyenleri Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arslantürk ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Arslanoğlu tarafından, ileri teknoloji ürünü kamera ve görüntüleme sistemleri eşliğinde uygulandı.

Geleneksel açık cerrahide göğüs kemiği üzerinde uygulanan 20-25 santimetrelik kesi yerine, yalnızca 4-6 santimetrelik küçük kesiler kullanılarak aynı cerrahi işlemler güvenle gerçekleştirildi. Bu yöntemle kapalı koroner bypass ameliyatı ile birlikte doğuştan kalp deliği onarımı başarıyla yapıldı.

Avantajlar ve Bölgesel Etki

Minimal invaziv kalp cerrahisi hastalara daha az ağrı, daha düşük kan kaybı ve enfeksiyon riskinde belirgin azalma gibi önemli avantajlar sunuyor. Göğüs kemiğinin kesilmemesi sayesinde hastalar ameliyat sonrası daha kısa sürede ayağa kalkarak günlük yaşamlarına dönebiliyor. BEUN Hastanesi'nde bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinde nitelik ve teknolojik donanım açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in Açıklaması

Batı Karadeniz Bölgesi’nin sağlık üssü konumunda olan Üniversite Hastanemizde minimal invaziv kalp cerrahisi uygulamalarının başarıyla gerçekleştirilmesi; bilimsel altyapımızın, akademik birikimimizin ve alanında deneyimli hekimlerimizin özverili çalışmalarının somut bir göstergesidir. Hastalarımıza daha konforlu, güvenli ve yenilikçi tedavi yöntemleri sunmayı önceliyoruz. Nitekim bu önemli aşamada emeği geçen başta değerli hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Arslantürk ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Arslanoğlu olmak üzere, cerrahi operasyonda görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha da güçlenen Üniversite Hastanemizde hayata geçirilen yenilikçi uygulamalarla hem akademik sağlık merkezi kimliğimizi pekiştiriyor hem de bölge ve ülke sağlık hizmetlerine değer katmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, üniversite hastanelerinin gelişimine her daim destek veren başta Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere; üniversite hastanelerinin bulundukları bölgelere sunduğu akademik, sağlık ve toplumsal katkıların güçlenmesine önemli destek sağlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve tüm YÖK ailesine şükranlarımı sunuyorum. Sağlık alanında sunduğumuz nitelikli hizmetlerle Zonguldak’ımıza ve bölgemize değer katmaya, halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. BEUN olarak sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve yeniliği esas alan çalışmalarımızı da emin adımlarla sürdüreceğiz.

