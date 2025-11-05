Kızılay Haftası'nda Vezirköprü'de Özel Öğrencilere Moral Ziyareti

Vezirköprü Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası’nda Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek özel öğrencilere oyun ve etkinliklerle moral verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:43
Kızılay Haftası'nda Vezirköprü'de Özel Öğrencilere Moral Ziyareti

Kızılay Haftası'nda Vezirköprü Kızılay Şubesi'nden Özel Öğrencilere Moral Ziyareti

Samsun Vezirköprü Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında özel öğrencilere moral vermek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Şube yöneticileri, gönüllüler ve okul öğrencileri bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını paylaştı.

Ziyaret ve etkinlikler

Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi. Etkinlik boyunca gönüllüler oyunlar oynatıp çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kızılay mesajı ve gönüllülük vurgusu

Programda Kızılay'ın yardımlaşma, dayanışma ve merhamet değerleri farklı etkinliklerle anlatıldı. Öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, gönüllülük bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemi

Bekir Kurtoğlu etkinlik sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kızılay olarak her zaman iyiliği yaymak, toplumun her kesimine dokunmak için çalışıyoruz. Bu tür ziyaretler, hem bizler için hem de öğrencilerimiz için büyük anlam taşıyor".

