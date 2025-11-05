Kızılay Haftası'nda Vezirköprü'de Özel Öğrencilere Moral Ziyareti

Kızılay Haftası'nda Vezirköprü Kızılay Şubesi'nden Özel Öğrencilere Moral Ziyareti
Samsun Vezirköprü Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında özel öğrencilere moral vermek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Şube yöneticileri, gönüllüler ve okul öğrencileri bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını paylaştı.
Ziyaret ve etkinlikler
Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi. Etkinlik boyunca gönüllüler oyunlar oynatıp çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Kızılay mesajı ve gönüllülük vurgusu
Programda Kızılay'ın yardımlaşma, dayanışma ve merhamet değerleri farklı etkinliklerle anlatıldı. Öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, gönüllülük bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemi Bekir Kurtoğlu etkinlik sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kızılay olarak her zaman iyiliği yaymak, toplumun her kesimine dokunmak için çalışıyoruz. Bu tür ziyaretler, hem bizler için hem de öğrencilerimiz için büyük anlam taşıyor". VEZİRKÖPRÜ KIZILAY ŞUBESİ, KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA ÖZEL ÖĞRENCİLERE MORAL VERMEK AMACIYLA BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ.
Bekir Kurtoğlu etkinlik sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kızılay olarak her zaman iyiliği yaymak, toplumun her kesimine dokunmak için çalışıyoruz. Bu tür ziyaretler, hem bizler için hem de öğrencilerimiz için büyük anlam taşıyor".
VEZİRKÖPRÜ KIZILAY ŞUBESİ, KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA ÖZEL ÖĞRENCİLERE MORAL VERMEK AMACIYLA BİR ETKİNLİK DÜZENLEDİ.