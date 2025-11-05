Kızılay Haftası'nda Vezirköprü'de Özel Öğrencilere Moral Ziyareti

Kızılay Haftası'nda Vezirköprü Kızılay Şubesi'nden Özel Öğrencilere Moral Ziyareti

Samsun Vezirköprü Kızılay Şubesi, Kızılay Haftası kapsamında özel öğrencilere moral vermek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Şube yöneticileri, gönüllüler ve okul öğrencileri bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma mesajlarını paylaştı.

Ziyaret ve etkinlikler

Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi. Etkinlik boyunca gönüllüler oyunlar oynatıp çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kızılay mesajı ve gönüllülük vurgusu