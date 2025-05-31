Kızkalesi'nde Yaz Sezonunda Polisler Elektrikli Skuterle Görev Yapacak

Mersin Kızkalesi Yaz Sezonunda Güvenlik İçin Elektrikli Skuter Kullanacak

Mersin'in Erdemli ilçesindeki turizm cenneti Kızkalesi'nde , yaz sezonu boyunca polisler elektrikli skuter ile devriye atacak. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, bu uygulama UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi'nde güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla hayata geçirildi.

Yaz sezonunda koyulan yeni güvenlik önlemleri kapsamında, elektrikli skuterle görevlendirilen polis ekipleri, yaya ve devriye ekiplerinin yanında bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için yer alacak. Bu yenilik sayesinde, olası asayiş olaylarına daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, bölgede gerçekleştirilecek güvenlik önlemleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları aracılığıyla da takip edilecek. Bu sayede, Kızkalesi'ndeki turistlerin güvenliği üst düzeyde sağlanacak.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki turizm merkezi Kızkalesi'nde polisler yaz sezonunda elektrikli skuterle görev yapacak.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki turizm merkezi Kızkalesi'nde polisler yaz sezonunda elektrikli skuterle görev yapacak.