KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Duruşmasına Katıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Duruşmaya Katıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand İsias Hotel davasında duruşmaya katıldı. Duruşmada 3'ü tutuklu 11 sanık yargılanmakta.

Acı Kaybın İzinde

Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Üstel, depremler sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Biz de KKTC olarak bu felakette şampiyon meleklerimizi yitirdik. O günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü," dedi.

Adalet Beklentisi

Üstel, depremde kaybettikleri evlatlarının acısını unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Evlatlarımızın bu acısını sonuna kadar da unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu nedenle adalet beklentilerimiz var," şeklinde konuştu.

Sorumluların Hesap Vermesini İstiyorlar

Davayı takip edeceklerini belirten Üstel, "Dava sonuçlanana kadar KKTC'nin tüm halkı tek yürek olarak Adıyaman'da olacağız," ifadelerini kullandı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Duruşma Geçmişi

Grand İsias Hotel davasının ilk duruşması 3 Ocak, ikincisi 26 Nisan ve üçüncü duruşması 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. KKTC Başbakanı Üstel, bu önemli davanın Adıyaman'daki duruşmasını takip ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine olan inançlarının tam olduğunu yineledi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aileler ellerinde pankartlarla adliye önüne geldi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aileler ellerinde pankartlarla adliye önüne geldi.