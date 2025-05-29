KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Görüştü

KKTC Başbakanı Üstel, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi temaslar ve açılışlar için KKTC'yi ziyaret eden Yerlikaya, Başbakanlık Şeref Salonu'nda Üstel tarafından kabul edildi.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu. Başbakan Üstel, yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye ile olan bütünleşmişliğine vurgu yaparak, İçişleri Bakanlığının KKTC Göç Yönetim Merkezi'ne bağışlayacağı 6 mobil aracın hizmete sunulmasının önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Üstel, bu araçlarla yapılacak sıkı denetim ve kontroller sonucunda ülkede kaçak insan kalmayacağına inandığını belirterek, ilk uygulamanın Ercan Havalimanı’nda başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin hemen her alanda KKTC’nin yanında durduğunu ve gelecekte iç huzur ile güvenliğin daha da artacağına olan inancını dile getirdi.

Yerlikaya'dan Düzensiz Göçle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise KKTC'deki göç merkezi ile ilgili uzun süredir çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Düzensiz göçle mücadelede Türkiye’nin tecrübesini KKTC’ye yansıtmak için kararlı olduklarını ifade etti. Yerlikaya, ayrıca KKTC’de parmak izi ile pasaport veya kimlik eşleştirmesi yapan bir sistem kuracaklarını duyurdu ve "Sizin huzurunuz, bizim huzurumuzdur." diyerek KKTC ile işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.