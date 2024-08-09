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KKTC Camilerinde Erenköy ve Gazze Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

KKTC'deki camilerde Erenköy şehitleri ve Gazze'deki kayıplar için mevlitler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:04
KKTC Camilerinde Erenköy ve Gazze Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

KKTC'de Mevlit Programı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 ildeki bazı camilerde, 60 yıl önce gerçekleşen Erenköy Direnişi'nde şehit düşenler ile İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de hayatını kaybedenler anısına mevlit okutuldu.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Tarafından Düzenlendi

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından organize edilen mevlit programı, başkent Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele'deki seçilen camilerde, Cuma namazının ardından gerçekleştirildi. Burada yapılan dualarla Erenköy şehitleri ve Gazze'deki kayıplar anıldı.

Çocukların Duygusal Paylaşımları

Mevlit programında bulunan çocuklardan biri olan Ahmet Asaf Aktaş, "Biz burada, onlar orada acı çekiyor. Allah, Filistinli kardeşlerimize yardım etsin," şeklinde duygusal bir ifade kullandı. Kardeşi Mustafa Asım Aktaş ise, İsrail'in Filistinlilere yaşattığı acılara değinerek, bu durumu onlara yaşatanları sevmediğini vurguladı.

İslam Dünyası İçin Daha Fazla Tepki Çağrısı

Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katılan Süleyman Toprak, İslam dünyasının Gazze konusunda verdiği tepkilerin yetersiz olduğunu belirterek, Müslümanların birlik olmasının önemine dikkat çekti.

Erenköy Direnişi'nin Tarihi Önemi

Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordusu ve EOKA çeteleri tarafından kuşatılan Erenköy, Ağustos 1964'te kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Türk Hava Kuvvetlerinin, Türk askerlerinin şehit olduğu bu direniş sırasında bölgedeki Rum ve Yunan güçlerine yönelik başlattığı bombardıman, çatışmalara son verdi. Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk tarihinde "Küçük Çanakkale" olarak anılmakta.

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