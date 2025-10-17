KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi yazılımı dış müdahaleye kapalı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bilgi işlem ve oy giriş sistemine dair düzenlediği bilgilendirme toplantısında, seçimde kullanılacak yazılımın dış müdahaleye kapalı olduğunu vurguladı. Özerdağ, açıklamalarını resmi ajans Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) aracılığıyla paylaştı.

Oy verme ve tutanak süreci

Özerdağ, oy verme işleminin saat 08.00'de başlayıp 18.00'de tamamlanacağını hatırlattı. Sandık Kurulu tarafından oyların sayılmasının ardından sırasıyla YSK 33 cetveli ve YSK 32 formunun doldurulacağını, bu verilerin telefon ve WhatsApp uygulaması üzerinden YSK bilgi işlem ekibine bildirileceğini ve sisteme işleneceğini anlattı.

Daha sonra Sandık Kurulu tarafından detaylı verilerin yer aldığı sonuç tutanağı YSK 36 formunun düzenleneceğini, bu formun sandık kurulu başkanı, üye ve gözlemciler tarafından imzalanacağını ve vatandaşların görebileceği şekilde asılacağını belirtti.

Yazılımın güvenliği ve şeffaflık

Seçimde kullanılacak bilgi işlem sisteminin mahkeme bünyesindeki mühendis ve görevliler tarafından geliştirildiğini söyleyen Özerdağ, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sürecin hiçbir safhasında mahkemeler dışında bir kişi veya kurumun dahil olması söz konusu değildir. Yazılım programı dıştan müdahaleye kapalıdır."

Özerdağ ayrıca sistemin "oyların değiştirilebileceği iddiasına mahal vermeyecek şekilde çalıştığının" altını çizdi ve ekledi: "Dışarıdan müdahaleyle oyun başka bir adaya kaydırılması imkansızdır. Bunun teyidi çok kolaydır. Kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Bu sistem yıllardır uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sistemin güvenliğini kontrol altında tutuyoruz."

Sandıkların ilk açıldığı andan itibaren verilerin sisteme farklı ekipler tarafından teyit edilerek eklendiğini belirten Özerdağ, verilerde tutarsızlık olması durumunda sistemin hata verdiğini ve bunun da uyumsuzluğun hızlı şekilde tespitine imkan sağladığını vurguladı.

KKTC cumhurbaşkanı seçim sistemi

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor. İlk turda yüzde 50+1 (salt çoğunluk) alan aday seçilir; salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oyu alan ilk iki aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tura katılır ve ikinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı olur.

Tarihi vurgulayan bilgilerde, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 1985-2005 döneminde bağımsız olarak görev yapmış; 2000'de UBP adayı Derviş Eroğlu'nun çekilmesiyle yeniden seçilmiş, 2005'te aday olmamıştır. 2005 seçiminde CTP adayı Mehmet Ali Talat yüzde 55,59 oyla 2. Cumhurbaşkanı, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oyla 3. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2015'te Mustafa Akıncı, 2020'de ise mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir.

