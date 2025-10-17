KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi yazılımı dış müdahaleye kapalı

YSK Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim KKTC cumhurbaşkanı seçimi için kullanılan yazılımın dış müdahaleye kapalı olduğunu ve sürecin şeffaf yürütüleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:06
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi yazılımı dış müdahaleye kapalı

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi yazılımı dış müdahaleye kapalı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bilgi işlem ve oy giriş sistemine dair düzenlediği bilgilendirme toplantısında, seçimde kullanılacak yazılımın dış müdahaleye kapalı olduğunu vurguladı. Özerdağ, açıklamalarını resmi ajans Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) aracılığıyla paylaştı.

Oy verme ve tutanak süreci

Özerdağ, oy verme işleminin saat 08.00'de başlayıp 18.00'de tamamlanacağını hatırlattı. Sandık Kurulu tarafından oyların sayılmasının ardından sırasıyla YSK 33 cetveli ve YSK 32 formunun doldurulacağını, bu verilerin telefon ve WhatsApp uygulaması üzerinden YSK bilgi işlem ekibine bildirileceğini ve sisteme işleneceğini anlattı.

Daha sonra Sandık Kurulu tarafından detaylı verilerin yer aldığı sonuç tutanağı YSK 36 formunun düzenleneceğini, bu formun sandık kurulu başkanı, üye ve gözlemciler tarafından imzalanacağını ve vatandaşların görebileceği şekilde asılacağını belirtti.

Yazılımın güvenliği ve şeffaflık

Seçimde kullanılacak bilgi işlem sisteminin mahkeme bünyesindeki mühendis ve görevliler tarafından geliştirildiğini söyleyen Özerdağ, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sürecin hiçbir safhasında mahkemeler dışında bir kişi veya kurumun dahil olması söz konusu değildir. Yazılım programı dıştan müdahaleye kapalıdır."

Özerdağ ayrıca sistemin "oyların değiştirilebileceği iddiasına mahal vermeyecek şekilde çalıştığının" altını çizdi ve ekledi: "Dışarıdan müdahaleyle oyun başka bir adaya kaydırılması imkansızdır. Bunun teyidi çok kolaydır. Kimsenin kafasında soru işareti olmasın. Bu sistem yıllardır uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sistemin güvenliğini kontrol altında tutuyoruz."

Sandıkların ilk açıldığı andan itibaren verilerin sisteme farklı ekipler tarafından teyit edilerek eklendiğini belirten Özerdağ, verilerde tutarsızlık olması durumunda sistemin hata verdiğini ve bunun da uyumsuzluğun hızlı şekilde tespitine imkan sağladığını vurguladı.

KKTC cumhurbaşkanı seçim sistemi

KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor. İlk turda yüzde 50+1 (salt çoğunluk) alan aday seçilir; salt çoğunluk sağlanamazsa en çok oyu alan ilk iki aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tura katılır ve ikinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı olur.

Tarihi vurgulayan bilgilerde, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 1985-2005 döneminde bağımsız olarak görev yapmış; 2000'de UBP adayı Derviş Eroğlu'nun çekilmesiyle yeniden seçilmiş, 2005'te aday olmamıştır. 2005 seçiminde CTP adayı Mehmet Ali Talat yüzde 55,59 oyla 2. Cumhurbaşkanı, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oyla 3. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2015'te Mustafa Akıncı, 2020'de ise mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmiştir.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçimde kullanılacak yazılım programının dışardan...

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçimde kullanılacak yazılım programının dışardan müdahaleye kapalı olduğunu belirtti. Özerdağ, bilgi işlem ve oy giriş sistemi hakkında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin konuştu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçimde kullanılacak yazılım programının dışardan...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği