KKTC'de 14. Uluslararası Baklava Festivali Girne Antik Liman'da

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baklava Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Antik Liman'ında gerçekleştirildi. Etkinlik, kültürel tanıtım ve turizme katkı amacıyla geniş bir katılımla takip edildi.

Açılış ve katılımcılar

Festivalin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Türkiye ve KKTC'den çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi ve davetlilere baklava ikram edildi.

Program ve sergiler

Festivalde Türkiye ve KKTC'den gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı. Sadece baklava çeşitleri değil, KKTC mutfağından tatlılar da sergilendi; ziyaretçiler hem lezzetleri tattı hem de kültürel sunumları izledi.

Mesajlar ve hedefler

Açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, organizasyonu Azerbaycan'dan sonra KKTC'de düzenleyen BAKTAD yönetimine teşekkür ederek, bu tür ortak etkinliklerin Türk devletleri arasındaki kültürel ve tarihi bağı güçlendirdiğine vurgu yaptı. Ataoğlu, KKTC'de düzenlenen her etkinliğin önemine değinerek, "Türk dünyasının vatandaşlarına tatillerini KKTC'de yapmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi ve bu kapsamda başlattıkları "Ada Kıbrıs" projesinden söz etti.

Yerel bakış ve vizyon

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ustaların hazırladığı baklavanın artık Girne'nin de bir lezzeti haline geldiğini belirterek, "Çocukluktan beri bu lezzetle büyüdük." ifadesini kullandı. Şenkul, festivalin daha önce Azerbaycan'da düzenlendiğini hatırlatarak, "İnşallah Türk dünyasının güneydeki temsilcisi olarak, KKTC'yi dünyada yıldızı parlayan bir devlet haline getirmeliyiz." şeklinde konuştu.

BAKTAD Başkanı'nın değerlendirmesi

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, festivalin sadece bir tatlının tanıtımı olmadığını; aynı zamanda kültürel bir faaliyet olduğunu vurguladı. Yıldırım, baklavayı şöyle tanımladı: "Baklava, Türk mutfağının en değerli mirasıdır. Baklava Türk'tür, çünkü onun hamurunda Anadolu'nun emeği vardır, şerbetinde Mezopotamya'nın bereketi vardır, ustalığında Osmanlı saraylarının inceliği vardır."

Yıldırım ayrıca BAKTAD'ın projelerine değinerek, "4 yıl öncesine kadar neredeyse hiç yapılmayan baklava ihracatında şu anda 600-700 milyon liraların konuşulduğunu" aktardı.

14'üncü Uluslararası Baklava Festivali, hem lezzet hem de kültürel köprü kurma amacıyla gerçekleşirken, KKTC'nin turizm ve tanıtım hedeflerine katkı sunmayı sürdürdü.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Baklava Festivali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi. Girne Antik Liman'da düzenlenen festivale, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Türkiye ve KKTC'den çok sayıda davetli katıldı.