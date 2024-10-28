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KKTC'de Bebek Ölümü Üzerine 5 Sağlık Çalışanı Gözaltına Alındı

KKTC'de bir bebeğin ölümü sonrası beş sağlık çalışanının gözaltı süresi uzatıldı. Kriz merkezi çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:10
KKTC'de Bebek Ölümü Üzerine 5 Sağlık Çalışanı Gözaltına Alındı

KKTC'de Bebek Ölümü Üzerine Gözaltılar Artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan üzücü bir olay sonrası, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde çalışan beş sağlık personeli mahkemeye çıkarıldı. 1 bebeğin ölümü ve 6 bebeğin entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan sağlık çalışanlarının, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk duruşmaları görüldü.

Gözaltı Süresinin Uzatılması

Mahkeme, sağlık çalışanları hakkında "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltı sürelerinin üç gün daha uzatılmasına karar verdi. Olayın meydana geldiği hastanede 20 günlük Mihrimah Toymuradov hayatını kaybederken, diğer 6 bebeğin sağlık durumu kritik durumda olduğu için entübe edildi.

Ailelerin İddiaları ve Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Ailelerin hastane önündeki bekleyişleri sürerken, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiği iddiaları dikkat çekiyor. Aileler, durumu hastane çalışanları ve Sağlık Bakanlığı'na mal ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, entübe edilen bebeklerin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu belirterek ailelere bilgi verdi.

Olayın Arka Planı

Olay, 25 Ekim akşamında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde meydana geldi. Bebeklerin bakımıyla ilgili iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı durumu yargıya intikal ettirmiş olup, polis de gözaltı işlemlerini gerçekleştirmiştir. Hastanede, ayrıca kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam edilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine gözaltına alınan 5 sağlık çalışanı için gözaltı süresi üçer gün uzatıldı. Olayla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine gözaltına alınan 5 sağlık çalışanı için gözaltı süresi üçer gün uzatıldı. Olayla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam ediyor.

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