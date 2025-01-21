DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

KKTC'de Kartalkaya Yangını Nedeniyle 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:15
KKTC'de Kartalkaya Yangını Nedeniyle 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

KKTC'de Ulusal Yas İlanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak 2025 tarihinde 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Bakanlar Kurulu Kararı

KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Bolu Kartalkaya'daki yangın sonucunda birçok kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması göz önünde bulundurularak, ulusal yas ilanına gidildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi."

İLGİLİ HABERLER

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
2
ABD'de TikTok Krizi: Sosyal Medya Tekelleşme Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Bilim İnsanları, Manyetik Kutbun Yeni Konumunu Güncelledi
4
Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor
5
Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor
7
Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Güvenlik İş Birliğini Sürecek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı