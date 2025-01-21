KKTC'de Kartalkaya Yangını Nedeniyle 1 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

KKTC'de Ulusal Yas İlanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak 2025 tarihinde 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Bakanlar Kurulu Kararı

KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Bolu Kartalkaya'daki yangın sonucunda birçok kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması göz önünde bulundurularak, ulusal yas ilanına gidildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi."