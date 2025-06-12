KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Azerbaycan'da İş İnsanlarıyla Buluştu

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Bakü'de İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Azerbaycan'da önemli temaslarda bulundu. Bakü ziyaretinde, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek iş fırsatlarını ve yatırım olanaklarını değerlendirdi.

Bakan Amcaoğlu ATİB'i Ziyaret Etti

Amcaoğlu, ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, Azerbaycan'daki iş imkanları hakkında bilgi aldı. Azerbaycanlı iş insanlarının KKTC'deki yatırım fırsatlarını da gündeme getiren Amcaoğlu, KKTC'deki ekonomik hedefleri paylaştı.

Vizyon ve Hedefler

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amcaoğlu, Azerbaycan devletinin ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC'ye verdiği desteği büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Bakan Amcaoğlu, KKTC'de üretici ve yatırımcılar için güçlü bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, 2030 yılına kadar yılda en az 4 milyon turiste, 50 bin yatak sayısına ve 150 bin öğrenci kapasiteli 21 üniversiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Azerbaycanlı İş İnsanlarına Davet

'Azerbaycan-KKTC-Türkiye iş insanlarının kucaklaşması için buradayız.' diyen Amcaoğlu, Azerbaycanlı iş insanlarını KKTC'ye yatırım yapmaları için davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.