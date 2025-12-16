Knighton: İngiltere, Daha Güçlü ve Daha Ölümcül Bir NATO’ya Liderlik Etmeli

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Kraliyet Müşterek Hizmetler Enstitüsü (RUSI)'nde yaptığı konuşmada Rusya kaynaklı artan tehlikelere vurgu yaparak ülkenin ve müttefiklerin caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

RUSI konuşmasının ana mesajı

Knighton, konuşmasında doğrudan şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz, henüz Rusya’dan gelen tehditleri Avrupa’daki diğer müttefiklerimiz kadar şiddetli bir şekilde hissetmiş değil. Daha güçlü, daha ölümcül bir NATO’ya liderlik etmeliyiz. Herkesin oynayacağı bir rol olacak. Erkek ve kız evlatlar, meslektaşlarım, gaziler; inşa edecek, hizmet edecek ve gerekirse mücadele edecek. Daha fazla aile ülkemiz için fedakarlığın ne olduğunu anlayacak."

Rusya tehdidi ve NATO

Knighton, Rus yönetiminin niyetine dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Rus yönetimi, NATO’ya meydan okuma, sınırlandırma, bölme ve nihayetinde bu oluşumu ortadan kaldırmaya yönelik dileklerini açık hale getirmiştir. NATO’ya ve İngiltere’ye yönelik tehditlerin arttığı müttefiklerimiz için aşikar hale gelmiştir."

Knighton, toplumda bir farkındalık yaratılmadan hükümet, sivil toplum ve sanayinin harekete geçmesini beklemenin mümkün olmadığını vurguladı: "Bir farkındalık oluşturarak toplumu bu konudaki risklere ilişkin diyaloğa teşvik edemediğimiz sürece hükümetin, toplumun ve endüstrinin geriye kalan kısmının harekete geçmesini veya bunun bedelini ödemesini bekleyemeyiz."

Ulusal bir yanıt çağrısı

Durumu kariyeri boyunca gördüklerinden daha tehlikeli olarak nitelendiren Knighton, savunmanın sadece orduyu güçlendirmekle sınırlı kalmayacağını söyledi: "Barışın maliyeti gittikçe yükseliyor. Buna vereceğimiz karşılığımızın basit bir şekilde silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmekten öteye gitmesi gerekir. Ulusal bir yanıta ihtiyacımız var."

Knighton, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, gerekli yeteneklerin geliştirilmesi ve savaş zamanında ihtiyaç duyulacak kurumların hazırlanmasının önemine dikkat çekti: "Savunma sanayimizi güçlendirecek ve ihtiyacımız olan yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacak, savaş zamanında ihtiyacımız olacak kurumları kuşandıracak ve toplum ile onu destekleyen altyapının dayanıklılığını artıracak ulusal bir yanıta ihtiyacımız var."

Toplum, ordu ve sanayiye çağrı

Knighton, toplumun geniş bir katılımıyla düzenli ordu ve rezervlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti: "Görevimiz savaştan kaçınmak olsa da İngiltere daha fazla kişiyi düzenli orduda ve rezervlerde savaşmaya hazır olmaya, sanayinin taleplerini karşılayacak şekilde yeniden silahlanma kapasitesini oluşturmaya ve savunma sanayiinin ihtiyacı olan yeteneklerin geliştirilmesine teşvik etmelidir."

Silahlı kuvvetlerin içindeki zayıflıkların giderilmesi gerektiğini belirten Knighton, sözlerini şöyle sürdürdü: "Silahlı kuvvetlerimizin ‘içinin oyulması’ son bulmalı ve daha güçlü, daha ölümcül bir NATO’ya liderlik etmeliyiz. Herkesin oynayacağı bir rol olacak. Erkek ve kız evlatlar, meslektaşlarım, gaziler; inşa edecek, hizmet edecek ve gerekirse mücadele edecek. Daha fazla aile ülkemiz için fedakarlığın ne olduğunu anlayacak. Bu yüzden değişen tehditleri anlatmamız ve bunların bir adım önünde olmamız çok önemlidir."

Fransa referansı

Knighton, Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un geçtiğimiz ayki uyarısına da atıfta bulunarak, "Yakın arkadaşım Mandon da bu durumu gördü. Mandon, belediye başkanlarına hitabı sırasında Fransa’nın evlatlarını kaybetmeye veya ekonomik yük altına girmeye hazır olmaması durumunda ülkenin risk altında olduğunu söylemişti. Mandon haklıydı" ifadelerini kullandı.

