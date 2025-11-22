Kocaeli Bilişim Fuarı: Dijitalleşme ve Yapay Zeka Sporu Adil Kılıyor

Kocaeli Bilişim Fuarı'ndaki panellerde uzmanlar, sporda dijitalleşme ve yapay zekanın performans, adalet ve yatırım etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:41
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda Sporun Dijitalleşme Tartışması

Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, Kongre Merkezi'nde bilişim gündemini belirledi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Atalı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde sporun dijitalleşme süreci ayrıntılı şekilde ele alındı.

Yapay zeka sahada, hakemlikte dönüşüm

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İbrahim Semizoğlu sporda yapay zekanın yaygınlaştığına dikkat çekti: "Sahadan veri toplayıp analiz ediyoruz. Antrenman performansından beslenmeye kadar her alan yapay zekaya dönüşüyor. Çizgi hakemlerinin kaldırılması bunun en net örneği".

Dijital dönüşüm sporu daha adil kılıyor

Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Uzmanı Oktay Akyüz, dijitalleşmenin ilk etapta ürkütücü görünse de adaleti artırdığını vurguladı: "Dijital dönüşüm sadece kurumların değil, toplumun tamamının dönüşümüdür. Sporun dijitalleşmesi ilk etapta ürkütücü görünse de sporu daha adil bir zemine taşıyor".

Spor bilişiminin disiplinlerarası yapısı

SBÜ Spor ve Dijital Stratejiler Koordinatörü Selman Utku, spor teknolojilerinin mühendislikten sağlığa, yapay zekadan mimariye kadar geniş bir disiplinlerarası alanda ilerlediğini söyledi: "Spor teknolojileri artık mühendislikten sağlığa, yapay zekadan mimariye kadar birçok disiplinle birlikte ilerliyor".

Girişimcilik, yatırım ve sermaye modelleri

Destet CEO'su Ömer Ekinci moderatörlüğünde düzenlenen panelde girişim ekonomisi, yatırımcı bakışı ve yeni sermaye modelleri tartışıldı. H2O Investment A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çalışkan Türkiye'nin yatırım potansiyeline işaret ederek, "Kendi kültürümüze uygun yatırım sistemlerine ihtiyacımız var. Ülkemiz gelişsin, trendleri doğru değerlendirsin istiyoruz" dedi.

Fonangles CEO Yavuz Kuş, girişimciler için en kritik unsurun insan ilişkileri olduğunu vurguladı: "Yeryüzünün en büyük sermayesi insandır. Network ve kitle fonlaması girişimler için hayati önem taşıyor".

QSoft Kurucu CEO Murat Çim girişimciliğin odak gerektiren bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bir girişime başladıysanız tek odağınız bu olmalı. Başarısızlık bile bir kriterdir. Akıllı para ise girişimin hayatını belirler" dedi.

Chargemate Teknoloji Kurucusu Ahmet Kuran ise girişimcilerin finansal bilinç geliştirmesi gerektiğini belirtti: "Yatırımcıların parası kolay kazanılmıyor. Doğru insanlarla yürümek şart. Pazarınızı, verginizi, sektörünüzü çok iyi bilmelisiniz".

Kapanış: Plaket takdimi

Panelin sonunda katılımcılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın tarafından plaket takdim edildi.

