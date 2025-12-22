Kocaeli Büyükşehir’in Makine İkmal Atölyesi: 301 Aracın Bakımında Büyük Tasarruf

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Makine İkmal Atölyesi ile iş makineleri ve araç filosunun bakım-onarımını büyük oranda kendi imkanlarıyla gerçekleştirerek önemli tasarruf sağlıyor.

Atölye yapısı ve hizmetler

Makine İkmal Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren atölye; motor, elektrik, şase, fren, kaynak, boya, kaporta ve lastik olmak üzere dokuz farklı bölümde hizmet veriyor. Atölyede yapılan işlemler sayesinde müdürlük bünyesindeki 301 araç ve iş makinesinin bakım ve onarımının yaklaşık %80’i atölyede tamamlanıyor.

Makine İkmal Şube Müdürü Cemil Gürgen, atölyenin sanayi tesisi gibi çalıştığını belirterek talaşlı imalat bölümünde mil, saplama, pim ve burç gibi yedek parçaların da kendi bünyelerinde üretildiğini kaydetti.

Çalışma düzeni ve operasyon avantajları

Gürgen, kış döneminde vardiya sistemi, diğer zamanlarda ise normal mesai uygulandığını ifade etti. Atölyenin en büyük avantajlarından birinin gece çalışması olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Makine ikmal bölümünün en büyük avantajlarından biri de gece çalışmasının olması. Özellikle karla mücadelede gece vardiyası olduğu için araçlarımızın arızası gece de yapılabiliyor. Böylelikle araçlara arazide de müdahale edilebiliyor."

Ekonomik faydalar ve dijital takip

Gürgen, müdürlükte yapılan işler sayesinde Büyükşehir Belediyesi’nin önemli tasarruf sağladığını belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Burada yaptığımız işleri piyasadan çok daha kısa zamanda ve uygun maliyetle gerçekleştiriyoruz. Örneğin talaşlı imalat bölümümüzde torna ustalarımızın marifetiyle mil, saplama, pim, burç gibi bazı basit yedek parçaları kendimiz imal edebiliyoruz. Tüm araç ve iş makinelerinin yağ bakımı ve filtre değişimlerini atölyelerimizde yapıyoruz. Tabii bazı hizmetleri de dışarıdan alıyoruz ancak makinelerin arıza ve bakım gibi işlerinin yaklaşık yüzde 80’ini burada gerçekleştiriyoruz."

Atölyedeki iş akışı ve yedek parça stok kontrolü bulut tabanlı yazılımla takip ediliyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar sistem üzerinden tespit edilip hurdaya ayrılıyor.

Personel ve araç envanteri

Müdürlükte 43 personel bulunuyor; bunlardan 33’ü fiilen atölyede usta olarak çalışıyor, kalan 10 kişi ise satın alma, idari ve yönetim kadrosunda görev yapıyor. Muayene istasyonunda tespit edilen eksiklikler de atölyede gideriliyor.

Daire Başkanlığının makine parkında toplam 301 araç ve iş makinesi bulunuyor. Bunların 117 tanesi iş makinesi, 284 tanesi ise kamyon, kamyonet ve üst yapılı araçlardan (arazöz, yakıt tankeri, asfalt yama robotları, vinç vb.) oluşuyor.

