Kocaeli Darıca'da Veli'nin Okul İdaresine Bıçak Çekme İddiası Soruşturuluyor

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu'nda velinin okul idarecisine bıçak çektiği iddiasıyla adli soruşturma başlatıldı; güvenlik kamerası olay anını kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:01
Kocaeli Darıca'da okulda gerginlik: Bıçak çekme iddiası

Olay ve iddialar

İddiaya göre, Darıca Mehmet Akif Ortaokulu'nda dün, müdür Ü.B. ile çocuğunun kaydıyla ilgili işlemler için okula gelen veli H.K. arasında adres teyidi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, velinin müdüre bıçak çektiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.

Güvenlik kamerası ve polis işlemleri

Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, velinin cebinden bir cisim çıkarması, müdür yardımcısı M.A.'nın araya girerek tarafları ayırmaya çalışması ve bu sırada cismin yere düşmesi yer aldı. Görüntülerde ayrıca cismi yerden alan kişinin çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Olay üzerine polis ekipleri tarafından tarafların ifadeleri alındı.

Resmi açıklama ve soruşturma

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından okul müdürünün kendisini arayıp durumu aktardığını ve kendilerinin de konuyu güvenlik birimlerine ilettiklerini belirtti.

Balay, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğunu, olayda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını ve konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

